Дорогу молодым не даст: 44-летняя топ-модель Хайди Клум нагло похвасталась своей фигурой в нижнем белье (видео)

15:14, 20 марта 2018
Мир
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45-летняя Хайди Клум показала жаркие танцы в бикини / скриншот

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Многие пользователи Instagram к подобным фото и видео 44-летней знаменитости относятся отрицательно. Они часто оставляли комментарии о том, что Клум должна перестать делать откровенные фото и ей пора уже дать дорогу молодым моделям.

Напомним, что помимо карьеры Хайди также успевает заниматься воспитанием четверых детей, а еще не забывает следить за собой, заниматься спортом и правильно питаться.

Shimmy Shimmy Yay 🤪❤️

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Теги: #видео#модель