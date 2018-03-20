Дорогу молодым не даст: 44-летняя топ-модель Хайди Клум нагло похвасталась своей фигурой в нижнем белье (видео)

На своей странице в соцсети Хайди Клум опубликовала видео, на котором зажигательно танцует на шпильках и в бикини.

Немецкая топ-модель Хайди Клум показала подтянутую фигуру и порадовала поклонников очередным пикантным видео, на котором она кружится в черном нижнем белье и сапожках на каблуке.

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Многие пользователи Instagram к подобным фото и видео 44-летней знаменитости относятся отрицательно. Они часто оставляли комментарии о том, что Клум должна перестать делать откровенные фото и ей пора уже дать дорогу молодым моделям.

Напомним, что помимо карьеры Хайди также успевает заниматься воспитанием четверых детей, а еще не забывает следить за собой, заниматься спортом и правильно питаться.