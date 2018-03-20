В третий раз замуж? На пальце Скарлетт Йоханссон заметили загадочное кольцо

Ни сама Скарлетт Йоханссон, ни ее представители не комментируют предположения СМИ о ее помолвке.

Актриса Скарлетт Йоханссон вместе со своим бойфрендом, актером и телеведущим Колином Жостом посетила вечеринку Saturday Night Live. Журналисты таблоидов заметили на безымянном пальце правой руки Скарлетт кольцо с бриллиантом.

Как сообщает ExtraTV.com, это стало новым поводом для слухов о помолвке.

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Ни сама Скарлетт Йоханссон, ни ее представители не комментируют предположения СМИ о ее помолвке. Полгода назад актриса оформила развод с французским журналистом Роменом Дориаком. У них есть дочь Роуз Дороти Дориак.

В 2008 году Йоханссон вышла замуж за Райана Рейнольдса. Через два года они развелись.

Скарлетт Йоханссон приписывали романы с Марком Уолбергом и Джастином Тимберлейком. По ее словам, она устала от огромного количества приписываемых ей журналистами партнеров, с "половиной из которых она даже не знакома".

В интервью 2006 года Йоханссон выразила мнение о том, что для человека неестественно быть моногамным. С другой стороны, Скарлетт отрицала слухи о своих возможных беспорядочных связях, говоря, что она очень старается добиться моногамии в отношениях с партнером.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали второй трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон "Мстители: Война бесконечности".