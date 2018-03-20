Общественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным

18:30, 20 марта 2018
Мир
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Париж \ REUTERS

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Как она рассказала в интервью газете Les Echos, окончательное решение по этому вопросу может быть принято к 2020 году.

«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место», - подчеркнула Идальго.

Издание отмечает, что это не первая инициатива мэра по бесплатному проезду граждан. Во вторник состоится голосование по предложению ввести бесплатный проездной билет для 220 тыс. пожилых парижан.

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Теги: #Париж#общественный транспорт