Общественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным
18:30, 20 марта 2018Мир
308
Это не первая инициатива мэра французской столицы по бесплатному проезду граждан.
Париж \ REUTERS
Мэр Парижа Анн Идальго к лету планирует изучить и обсудить экономическую модель бесплатного общественного транспорта для всех слоев населения.
Читайте такжеПодсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин
Как она рассказала в интервью газете Les Echos, окончательное решение по этому вопросу может быть принято к 2020 году.
«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место», - подчеркнула Идальго.
Издание отмечает, что это не первая инициатива мэра по бесплатному проезду граждан. Во вторник состоится голосование по предложению ввести бесплатный проездной билет для 220 тыс. пожилых парижан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter