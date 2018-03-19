В США беспилотная машина Uber на смерть задавила пешехода

23:58, 19 марта 2018
Мир
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Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта / фото nytimes.com

Инцидент произошел в городе Темпе, пишет The New York Times.

По информации издания, это первый известный случай гибели пешехода в аварии с участием беспилотного автомобиля. В компании сообщили, что на время расследования тестирование машин без водителей пока приостановлено в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

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Разработчики беспилотных автомобилей рассчитывали, что эти транспортные средства будут безопаснее обычных: водители не отвлекаются на дорогах и всегда соблюдают ПДД. Однако автономные системы не приспособлены к непредсказуемым ситуациям.

Uber начал испытания беспилотных такси в Питтсбурге, США, в мае 2016 года. Для клиентов поездки без водителя стали доступны в тестовом режиме в сентябре того же года. В марте 2018 года компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США бумаги на регистрацию способа, с помощью которого беспилотные автомобили будут общаться с пешеходами.

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Теги: #США#Uber