В США беспилотная машина Uber на смерть задавила пешехода

Это первый известный случай гибели пешехода в аварии с участием беспилотного автомобиля.

Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину-пешехода в Аризоне (США).

Инцидент произошел в городе Темпе, пишет The New York Times.

По информации издания, это первый известный случай гибели пешехода в аварии с участием беспилотного автомобиля. В компании сообщили, что на время расследования тестирование машин без водителей пока приостановлено в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

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Разработчики беспилотных автомобилей рассчитывали, что эти транспортные средства будут безопаснее обычных: водители не отвлекаются на дорогах и всегда соблюдают ПДД. Однако автономные системы не приспособлены к непредсказуемым ситуациям.

Uber начал испытания беспилотных такси в Питтсбурге, США, в мае 2016 года. Для клиентов поездки без водителя стали доступны в тестовом режиме в сентябре того же года. В марте 2018 года компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США бумаги на регистрацию способа, с помощью которого беспилотные автомобили будут общаться с пешеходами.