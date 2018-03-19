Победа Путина угрожает проведению экономических реформ в РФ – российские эксперты

В аналитической записке «Альфа-банка» отмечается, что правительство сосредоточится на бюджетной политике, а реформы отодвинет на второй план

"Уверенная победа" Владимира Путина на выборах президента РФ снижает вероятность проведения в стране экономических реформ.

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Как сообщает российская газета «Ведомости», об этом говорится в отчете аналитиков «Альфа-банка» по итогам выборов. Так, согласно результатам обработки 99% бюллетеней, Путин получил 77% голосов принявших участие в выборах избирателей и более 50% – от общего списочного состава.

По мнению экспертов, эти цифры дают президенту мандат на экономические реформы, однако он вряд ли воспользуется им. В записке «Альфа-банка» отмечается, что правительство сосредоточится на бюджетной политике, а структурные реформы отодвинет на второй план.

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, в свою очередь, подчеркивает ,что главная задача нового президентского срока Путина все же состоит в том, чтобы оживить экономику. При этом эксперт допускает, что данная задача, скорее всего, рассматривается без серьезных структурных реформ (судов, госрегулирования, проведения приватизации), а основной акцент будет сделан на кредитном стимулировании экономического роста.

«В краткосрочном плане это может дать положительный результат, и вот тогда интерес к структурным реформам действительно полностью исчезнет», – полагает он.

Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич заметил, что «окно возможностей» для реформ открывается сразу после выборов.

Накануне третьего срока Путин, как отмечается, уже предлагал программу реформ, но после выборов стимулы для реформ были ослаблены высокими ценами на нефть, а затем последовала агрессия против Украины и санкции. Тогда, по словам Гурвича, приоритеты изменились: пришлось восстанавливать макроэкономическую стабильность, а на первый план вышла геополитика.

Директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова допустила, что реформы могут быть проведены в социальной и пенсионной системе, а также в области госуправления. Но без серьезных изменений делового климата и снижения доли государства в экономике увеличить рост инвестиций в основной капитал, как это поручал Путин, по ее мнению, не удастся.

По долгосрочному прогнозу Центра развития ВШЭ, к концу нового срока Путина темпы роста экономики сохранятся на уровне 2%.

Напомним, Госдепартамент США утверждает, что из-за действия американских санкций российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов.