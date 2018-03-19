История королевской любви: в сети показали трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри (видео)
14:58, 19 марта 2018Мир
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В фильме расскажут о знакомстве и отношениях пары до самой помолвки. Официальная церемония бракосочетания состоится 19 мая.
Телеканал Lifetime представил первый трейлер фильма «Гарри и Меган: История королевской любви».
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В фильме расскажут о знакомстве и отношениях пары до самой помолвки. Официальной даты премьеры у «Истории» пока нет, но, скорее всего, ее покажут в мае, накануне предстоящей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.
Официальная церемония бракосочетания состоится 19 мая.
На роли Меган и Гарри выбрали Парису Фитц-Хенли («Джессика Джонс», «Люк Кейдж») и Мюррея Фрейзера («Озеро»). Трейлер дает понять, что в фильме будет много интересных подробностей из отношений пары.
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