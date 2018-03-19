Топ-модель Кара Делевинь порадовала своих фанатов откровенным фото в ванной (фото)

На фото Кара Делевинь лежит боком в ванной, наполненной водой с пеной, а ее интимные части тела скрыты благодаря удачной позе.

Звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" предстала обнаженной перед многомиллионной армией своих поклонников.

Соблазнительный снимок модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Знаменитость выложила в социальной сети очередной снимок в стиле ню, который был сделан именитым модным фотографом Мертом Аласом.

На фото Кара Делевинь лежит боком в ванной, наполненной водой с пеной, а ее интимные части тела скрыты благодаря удачной позе.

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Менее, чем за сутки провокационный снимок собрал более 2,4 миллионов лайков от подписчиков, а также свыше 10 тысяч комментариев.

Отметим, за профилем топ-модели Кары Делевинь следит более 41 миллиона фоловеров.