Топ-модель Кара Делевинь порадовала своих фанатов откровенным фото в ванной (фото)
03:59, 19 марта 2018Мир
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На фото Кара Делевинь лежит боком в ванной, наполненной водой с пеной, а ее интимные части тела скрыты благодаря удачной позе.
За профилем топ-модели Кары Делевинь следит более 41 миллиона фоловеров / фото stylecaster.com
Звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" предстала обнаженной перед многомиллионной армией своих поклонников.
Соблазнительный снимок модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Знаменитость выложила в социальной сети очередной снимок в стиле ню, который был сделан именитым модным фотографом Мертом Аласом.
Instagram @caradelevingne
На фото Кара Делевинь лежит боком в ванной, наполненной водой с пеной, а ее интимные части тела скрыты благодаря удачной позе.
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Менее, чем за сутки провокационный снимок собрал более 2,4 миллионов лайков от подписчиков, а также свыше 10 тысяч комментариев.
Отметим, за профилем топ-модели Кары Делевинь следит более 41 миллиона фоловеров.
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