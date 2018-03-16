"Мстители: Война бесконечности": в сети показали второй трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон

Мстителям и их союзникам предстоит преодолеть космическую угрозу – Таноса. Тиран намерен собрать шесть Камней бесконечности.

Опубликован второй трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности".

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Мстителям и их союзникам предстоит преодолеть космическую угрозу – Таноса. Тиран намерен собрать шесть Камней бесконечности – сверхмощных артефактов, с помощью которых можно менять реальность.

Роли исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Скарлетт Йоханссон, Крис Пратт, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало. Премьера ленты назначена на май 2018 года.