"Мстители: Война бесконечности": в сети показали второй трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон
16:57, 16 марта 2018Мир
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Мстителям и их союзникам предстоит преодолеть космическую угрозу – Таноса. Тиран намерен собрать шесть Камней бесконечности.
Опубликован второй трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности".
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Мстителям и их союзникам предстоит преодолеть космическую угрозу – Таноса. Тиран намерен собрать шесть Камней бесконечности – сверхмощных артефактов, с помощью которых можно менять реальность.
Роли исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Скарлетт Йоханссон, Крис Пратт, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало. Премьера ленты назначена на май 2018 года.
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