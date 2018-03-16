По мотивам «Лары Крофт»: в сети появился трейлер лесбийской порнопародии (видео)

15:00, 16 марта 2018
Мир
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По сюжету, главная героиня Лара Кротч  возвращается в свое поместье после путешествия и обнаруживает, что ее злобная мачеха пытается оставить ее без наследства, которое девушка получила от отца.

Дата выхода порнофильма пока не раскрывается. Digital Playground ранее снимала ленты для взрослых по мотивам «Стражей Галактики», «Звездного пути» и серии видеоигр The Legend of Zelda.

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Теги: #лара крофт