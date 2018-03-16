Режиссер «На игле» и «Миллионер из трущоб» работает над новым фильмом о Джеймсе Бонде

По словам Бойла, в настоящее время он занимается сценариями сразу к двум картинам, одна из которых действительно является частью бондианы.

Режиссер фильмов «На игле» и «Миллионер из трущоб», лауреат премии «Оскар» Дэнни Бойл подтвердил работу над новой лентой об агенте 007 Джеймсе Бонде.

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Об этом он заявил изданию Metro.us. По словам Бойла, в настоящее время он занимается сценариями сразу к двум картинам, одна из которых действительно является частью бондианы.

«У нас есть идея. Джон Ходж, сценарист, и я придумали эту идею, и в настоящий момент Джон пишет. Все зависит от того, как это получится», - сказал Бойл.

Бойл и Ходж неоднократно сотрудничали, среди их проектов - ленты «На игле», «Пляж» и «Транс».