Режиссер «На игле» и «Миллионер из трущоб» работает над новым фильмом о Джеймсе Бонде

11:27, 16 марта 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом он заявил изданию Metro.us. По словам Бойла, в настоящее время он занимается сценариями сразу к двум картинам, одна из которых действительно является частью бондианы.

«У нас есть идея. Джон Ходж, сценарист, и я придумали эту идею, и в настоящий момент Джон пишет. Все зависит от того, как это получится», - сказал Бойл.

Бойл и Ходж неоднократно сотрудничали, среди их проектов - ленты «На игле», «Пляж» и «Транс».

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Теги: #Джеймс Бонд