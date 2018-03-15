Британский певец совершил каминг-аут (видео)

17:47, 15 марта 2018
Мир
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Об этом пишет Realist. «Парни и девушки - я общаюсь и с теми, и с другими. И не стыжусь этого», - пропел он.

Напомним, Гарри Стайлз - участник популярной группы One Direction, который также занят сольной деятельностью. Он пробовал себя в качестве актера, сыграв одну из ролей в военной драме «Дюнкерк» режиссера Кристофера Нолана. Картина была номинирована на премию «Оскар».

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Теги: #Гарри Стайлс#One Direction#каминг-аут