Британский певец совершил каминг-аут (видео)

Участник популярной группы One Direction Гарри Стайлс совершил каминг-аут во время концерта.

Британский певец и актер Гарри Стайлс признался в своей бисексуальности. На концерте в Париже музыкант исполнил песню «Medicine», в которой впервые затронул тему своей сексуальной ориентации.

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Об этом пишет Realist. «Парни и девушки - я общаюсь и с теми, и с другими. И не стыжусь этого», - пропел он.

Напомним, Гарри Стайлз - участник популярной группы One Direction, который также занят сольной деятельностью. Он пробовал себя в качестве актера, сыграв одну из ролей в военной драме «Дюнкерк» режиссера Кристофера Нолана. Картина была номинирована на премию «Оскар».