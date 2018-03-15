На итальянском пляже нашли бомбу, из-за чего пришлось эвакуировать 23 тысячи человек (видео)

Из-за такой опасной находки в близлежащих районах закрыли школы, вокзал и больницу.

В итальянском городе Фано на Адриатическом побережье эвакуировали 23 тысячи человек из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

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Как говорится в сюжете ТСН, снаряд обнаружили во время строительных работ. Длина бомбы превышала метр, а вес - четверть тонны. Снаряд имел механизм замедленного действия, который случайно активировали строители.

За такую опасную находку в близлежащих районах закрыли школы, вокзал и больницу. Всего пришлось эвакуировать 23 тысячи человек.

Саперы вывезли бомбу подальше в море, где ее принудительно взорвут через 6 дней, если она не взорвется до этого времени самостоятельно. Поэтому хорошо, что в Италии пока еще не пляжный сезон.