Британия в ООН: Россия отвечает за отравление Скрипаля и создание угрозы жителям Солсбери

Результаты своего расследования власти Великобритании передали в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Великобритания считает "весьма вероятным", что Россия несет ответственность за отравление химическим веществом "Новичок" 4 марта в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил исполняющий обязанности Постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен, передает Центр новостей ООН.

Джонатан Аллен сообщил, что британская полиция провела тщательное расследование, в ходе которого было установлено, что химическое вещество, использованное в Солсбери, представляет собой вещество нервно-паралитического действия, относящееся к классу боевых отравляющих веществ, известных под названием "Новичок".

Читайте такжеПостпред США в ООН: Россия несет ответственность за отравление Скрипаля

Эти вещество, по словам представителя Великобритании, было изготовлено в Советском Союзе и унаследовано Россией. Отравляющие вещества класса "Новичок" представляют собой высокотоксичные яды, препятствующие нормальному функционированию нервной системы. По словам Джонатана Аллена, это не то оружие, которое могло быть изготовлено без участия государства. Оно крайне опасно и его изготовление требует высокого уровня знаний и оборудования специальных государственных лабораторий.

Результаты своего расследования власти Великобритании передали в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Мы призвали технический Секретариат ОЗХО провести независимую проверку наших выводов. Мы будем прилагать все усилия для ускорения этого процесса", - сказал представитель Великобритании.

Он подчеркнул, что в Лондоне полагают, что объяснением этой ситуации могут быть лишь два возможных сценария: либо российское государство на британской территории совершило прямое нападение с применением химического оружия, либо Россия утратила контроль над своими запасами отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

В связи с этим Лондон попросил Москву предоставить объяснения. Москва, как сказал Джонатан Аллен, не "предоставила заслуживающего доверия объяснения, из которого можно сделать предположение, что они утратили контроль".

"Господин председатель, мы вынуждены прийти к выводу о том, что российское государство несет ответственность за покушение на господина Скрипаля и его дочь, и угрозы, которые были созданы мирным жителям в Солсбери", - подчеркнул Джонатан Аллен. Он сказал, что речь идет о незаконном использовании силы на территории Великобритании и грубом нарушении статьи 2 Устава ООН.

"Сотни британских граждан были потенциально подвержены опасности поражения этим веществом. В этом смысле это был неизбирательный и дерзкий акт в отношении Великобритании", - заявил британский посол.

Он напомнил о необходимости соблюдать Конвенцию о запрещении химического оружия и сказал, что его страна придерживается обязательств, принятых в рамках этого договора. Джонатан Аллен напомнил, что в сентябре 2017 года в России были уничтожены арсеналы химоружия - на 10 лет позже, чем того требовала Конвенция. Посол отметил, что Россия не задекларировала в ОЗХО вещество "Новичок" и средства его производства, как того требует Конвенция.

"А между тем, мы знаем от российского ученного Вила Мирзаянова о том, что вещество "Новичок" было разработано Советским Союзом, как часть арсенала наступательного химического оружия и унаследовано Российской Федерацией", - сказал британский дипломат.

Он добавил, что, таким образом, Россия нарушила положения Конвенции по химическому оружию.

Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипалю и его дочке стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыто, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживания улиц.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

Читайте также"Это такой месседж": российский оппозиционер объяснил, зачем власти РФ пытались отравить Скрипаля

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

13 марта Трамп заявил о готовности осудить Россию за отравления Скрипаля в случае соответствующего подтверждения.

Сегодня, 14 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии, идентифицированных как офицеров российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, которого в 2006 году осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.