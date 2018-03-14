Умер режиссер фильма о Мэри Поппинс и экс-глава Одесского театра музкомедии

Славу Квинихидзе принесли музыкальные фильмы, в частности, «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания».

Режиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался 13 марта в больнице в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет.

Читайте такжеСМИ рассказали, рядом с кем похоронят Олега ТабаковаОн дебютировал в кино в середине 1960-х годов. Широкую известность получил созданный Квинихидзе в 1973 году телесериал "Крах инженера Гарина". Славу Квинихидзе принесли музыкальные фильмы - «Соломенная шляпка» (1974), «Небесные ласточки» (1976), «31 июня» (1978), «Шляпа» (1981) и «Мэри Поппинс, до свидания» (1983).

В 1990-2000-е годы Квинихидзе был главным режиссером и художественным руководителем различных театров России и Украины, в том числе Одесского театра музыкальной комедии.

Как сообщал УНИАН, 12 марта умер Олег Табаков.