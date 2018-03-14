От Симпсонов до Исаака Ньютона: как Стивен Хокинг стал поп-звездой из мира науки (фото)

Стивен Хокинг стал своего рода поп-звездой из мира науки. Ученый появлялся в "Симпсонах", "Звездном пути", "Теории большого взрыва", различных шоу и на альбоме Pink Floyd, вел активную общественную деятельность и всегда находил время для свой семьи.

Стивен Хокинг умер в своем доме в Кембридже. Ему было 76 лет. Дети профессора Люси, Роберт и Тим пока не говорят детали последних часов жизни профессора и просят журналистов немного времени на то, чтобы оплакать и достойно похоронить ученого.

Жизнь Стивена Хокинга оказалась борьбой. В 21 год у него обнаружили симптомы амиотрофического бокового склероза, в результате которого у Хокинга развился паралич. Разговаривать он мог только с помощью синтезатора речи, что стало одной из "визитных карточкек" в медийной жизни ученого.

Хокинг получил звание профессора математики в Кембриджском университете. Как утверждает Washington Post, до него этот пост занимал только Исаак Ньютон.

Хокинг обнаружил явление, которое стало известно как излучение Хокинга, когда в черные дыры энергия утекает и исчезает вникуда. Он был известен своей исключительной способностью визуализировать научные решения без расчета или эксперимента.

В школе Стивен учился довольно посредственно, но хорошо разбирался в математике и "беспорядочно увлекался химией". В девять лет его оценки были одними из худших в классе. Вместе с тем, учителя признавали его гениальность, поэтому он даже заработал прозвище "Эйнштейн".

Его отец хотел, чтобы Стивен занялся медициной, но у того не было интереса к биологии. Он считал ее "слишком не точной". В итоге в Оксфорде он занялся теорией частиц и космологией, поскольку эти сферы мало изучены человеком и давали массу возможностей.

На встрече Королевского общества Хокинг прервал лекцию известного астрофизика сэра Фреда Хойла, чтобы сообщить ему, что он сделал ошибку. Когда его спросили, как он обнаружил ошибку, Хокинг ответил: "Потому что я вычислил все это в своей голове".

Статус знаменитости Хокинга был признан даже основателями мультсериала "Симпсоны" - он изображался пьющим в баре с Гомером, предполагая, что он может украсть идею Гомера о том, что вселенная имеет форму пончика. Он также появился в одном из эпизодов комедии BBC, "Красный карлик", сериале "Теория большого взрыва и как голограмма его образа в "Звездном пути: следующее поколение".

Рок-группа Pink Floyd использовала свой особый синтезированный голос для введения в Keep Talking на своем альбоме 1994 года The Division Bell. Несмотря на свою болезнь, он продолжил свою работу в качестве профессора математики в Кембриджском университете, а в 2001 году опубликовал свою вторую книгу "Вселенная в ореховой скорлупе".

Читайте такжеУмер Стивен Хокинг: как отреагировали звезды "Теории большого взрыва" на смерть ученого (фото)

Стивен Хокинг считал, что его болезнь принесла определенные выгоды. Он однажды сказал, пока у него не появилась болезнь, ему было скучно жить.

Однако здоровье Хокинга заставляло его зависеть от других. Он часто говорил о своей жене, которая ухаживала за ним уже более 20 лет. Однако он оставил ее для одной из своих медсестер, на которой он женился в 1995 году.

В 1985 году Стивен Хокинг заработал пневмонию его состояние было настолько тяжелым, что врачи хотели отключить его от системы жизнеобеспечения.

К 2000 году Хокинг был частым гостем отдела неотложной помощи больницы Addenbrooke в Кембридже, занимаясь лечением различных травм. Полиция вызывала на допрос несколько человек из-за заявлений о том, что он подвергался словесному и физическому насилию в течение ряда лет.

В 2007 году Хокинг стал первым, кто испытал невесомость на борту так называемой "рвотной кометы". Он сказал, что сделал это для поощрения интереса к космическим путешествиям.

В 2014 году фильм "Теория всего" был выпущен по мотивам истории Джейн Хокинг о их ухаживаниях и браке. Сам Хокинг встретил Эдди Редмейна в рамках подготовки актера к тому, чтобы сыграть роль ученого.

В серии для канала Discovery он сказал, что совершенно разумно предполагать, что в другом месте была разумная жизнь, но предупредил, что инопланетяне могут просто наброситься на Землю для того, чтобы забрать необходимые им ресурсы, а затем двигаться дальше.