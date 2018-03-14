Imagine Dragons представили клип о надежде на спасение (видео)

10:56, 14 марта 2018
Мир
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Короткометражное драматическое видео длиной в 12 минут. снал режиссер фильма "Человек-мотылек" Марк Пеллингтон.

В видео вокалист группы Дэн Рейнольдс убивает человека. Основной замысел видеоряда в том, что любой, независимо от его поступков, может быть прощен в конце своей жизни.

Напомним, Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский" 31 августа 2018 года.

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Теги: #группа Imagine Dragons