Imagine Dragons представили клип о надежде на спасение (видео)
10:56, 14 марта 2018Мир
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Короткометражное драматическое видео длиной в 12 минут снял режиссер фильма "Человек-мотылек" Марк Пеллингтон.
Состоялась премьера музыкального видео на песню «Next To Me», которая вошла в переиздание третьего студийного альбома американской группы Imagine Dragons «Evolve».
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Короткометражное драматическое видео длиной в 12 минут. снал режиссер фильма "Человек-мотылек" Марк Пеллингтон.
В видео вокалист группы Дэн Рейнольдс убивает человека. Основной замысел видеоряда в том, что любой, независимо от его поступков, может быть прощен в конце своей жизни.
Напомним, Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский" 31 августа 2018 года.
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