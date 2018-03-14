Imagine Dragons представили клип о надежде на спасение (видео)

Короткометражное драматическое видео длиной в 12 минут снял режиссер фильма "Человек-мотылек" Марк Пеллингтон.

Состоялась премьера музыкального видео на песню «Next To Me», которая вошла в переиздание третьего студийного альбома американской группы Imagine Dragons «Evolve».

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Короткометражное драматическое видео длиной в 12 минут. снал режиссер фильма "Человек-мотылек" Марк Пеллингтон.

В видео вокалист группы Дэн Рейнольдс убивает человека. Основной замысел видеоряда в том, что любой, независимо от его поступков, может быть прощен в конце своей жизни.

Напомним, Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский" 31 августа 2018 года.