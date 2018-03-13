Экс-участник Евровидения посоветовал Самойловой не надеяться на победу в конкурсе

Самойлова не сможет победить на Евровидении-2018, где "нет объективных критериев оценки конкурсантов", заявил певец.

Певец Дмитрий Колдун призвал Юлию Самойлову не надеяться на победу на Евровидении-2018. Судейство осложняется политической ситуацией. Колдун в 2007 году представлял Беларусь на Евровидении.

Клип Самойловой на песню I Won't Break («Я не сломаюсь») похож на музыкальную открытку. По мнению Колдуна, с голосом у россиянки все отлично. Однако Самойлова не сможет победить на Евровидении, где нет объективных критериев оценки конкурсантов, пишет РИА Новости.

"И с голосом все в порядке. Надеюсь, режиссеры номера правильно и корректно обыграют образ Юлии. Но на слишком высокое место я бы не рассчитывал. Политическая ситуация очень непростая, а Евровидение не Олимпиада - нет объективных критериев оценки участника. Только субъектив", - рассказал Колдун.

Он добавил, что можно быть лучшим для большинства, но все равно оказаться у разбитого корыта.

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Напомним, в прошлом году Самойлова не смогла приехать на Евровидение в Киеве из-за запрета Службы безопасности Украины. Певице запретили въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Зураб Аласания рассказал, что организаторы Евровидения наложили на Украину штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой.