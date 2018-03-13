В Таиланде с размахом отметили традиционный День слона (фоторепортаж, видео)

17:50, 13 марта 2018
Мир
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В Таиланде эти животные находятся на особом положении. Издавна слоны были добрыми помощниками тайцев: помогали строить города и храмы, сражались вместе с тайцами в войнах, а теперь помогают привлечь путешественников в Таиланд, где туризм является одной из ключевых отраслей экономики.

Как ранее сообщал УНИАН, помогали слоны тайцам и на Рождество - тогда они развозили детям подарки.

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Теги: #туризм#Таиланд#слон