В Таиланде с размахом отметили традиционный День слона (фоторепортаж, видео)

День слона в Таиланде считается одним из важнейших национальных праздников, ведь эти животные издавна считались надежными помощниками местных жителей, а сейчас помогают привлекать в страну многочисленных туристов.

Ежегодно 13 марта в Таиланде отмечают День слона - один из важнейших национальных праздников. В этот день по всему королевству проводятся буддистские церемонии, а для слонов устраиваются праздничные обеды.

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В Таиланде эти животные находятся на особом положении. Издавна слоны были добрыми помощниками тайцев: помогали строить города и храмы, сражались вместе с тайцами в войнах, а теперь помогают привлечь путешественников в Таиланд, где туризм является одной из ключевых отраслей экономики.

Как ранее сообщал УНИАН, помогали слоны тайцам и на Рождество - тогда они развозили детям подарки.