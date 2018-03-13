"Ребята, я пошутила": горячая новость о завершении карьеры Камерон Диаз оказалось забавой ее подруги

15:34, 13 марта 2018
Мир
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REUTERS

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«Срочные новости. Ребята, я пошутила в интервью. Камерон Диаз никуда не уходит», – написала Блэр. 

Она добавила, что теперь «увольняется с должности» пресс-секретаря Диаз. 

Напомним, ранее Сельма Блэр сообщила в интервью западным СМИ, что Камерон Диас завершила кинокарьеру. Она утверждала, что Диаз вполне довольна ролью домохозяйки и не намерена возвращаться к творческой деятельности. 

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