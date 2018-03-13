"Ребята, я пошутила": горячая новость о завершении карьеры Камерон Диаз оказалось забавой ее подруги
15:34, 13 марта 2018Мир
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Ранее Сельма Блэр сообщила в интервью западным СМИ, что Камерон Диаз завершила кинокарьеру.
REUTERS
Американская актриса Сельма Блэр опровергла уход своей подруги Камерон Диаз из кинематографа. По словам Блэр, ее слова неправильно поняли, об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
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«Срочные новости. Ребята, я пошутила в интервью. Камерон Диаз никуда не уходит», – написала Блэр.
Она добавила, что теперь «увольняется с должности» пресс-секретаря Диаз.
Напомним, ранее Сельма Блэр сообщила в интервью западным СМИ, что Камерон Диас завершила кинокарьеру. Она утверждала, что Диаз вполне довольна ролью домохозяйки и не намерена возвращаться к творческой деятельности.
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