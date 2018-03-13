Порвала всех: участница Евровидения-2018 от Израиля с песней "Игрушка" стала фавориткой конкурса (видео)

Песня израильской участницы стала фаворитом конкурса Евровидение-2018. Букмекеры прогнозируют ей победу.

По данным букмекерских компаний, песня Toy («Игрушка») в исполнении израильской участницы Неты Барзилай занимает первое место в списке фаворитов конкурса «Евровидение-2018».

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Аудиозапись песни, с которой выступит на конкурсе Нета Барзилай, была слита в социальные сети до премьеры и сразу же приобрела огромную популярность, передает iland.tv.

Решение о том, что 25-летняя Нета Барзилай будет представлять Израиль на конкурсе «Евровидение», который состоится 8 мая в Лиссабоне (Португалия), было принято после победы, одержанной певицей на отборочном песенном состязании «Кохав ха-ба» («Восходящая звезда»).

Нета Барзилай родилась в Ход ха-Шароне. Во время службы в ЦАХАЛе она была принята в военный ансамбль, а после демобилизации продолжила занятия музыкой и пением.

Как сообщал УНИАН, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве. Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки представитель от Украины певец Melovin выступит последним.