Камерон Диаз завершает карьеру актрисы: подруга голливудской звезды назвала причину

Такое решение звезда Голливуда Камерон Диаз приняла ради семейного благополучия с мужем Бенджи Мэддену.

Камерон Диаз, которая сыграла в таких популярных фильмах, как «Маска», «Банды Нью-Йорка» и «Отпуск по обмену», завершила карьеру актрисы.

Об этом сообщила близкая подруга звезды Сэльма Блэр, передает Marie Claire. Такое решение звезда приняла ради семейного благополучия с мужем Бенджи Мэддену.

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Мы недавно обедали вместе с Кэмерон и вспоминали фильм «Милашка», в котором обе снялись. И я сказала ей, что не прочь сняться в продолжении картины. Однако Кэмерон ответила, что она закончила с кинокарьерой. Ей больше не нужно все это, у нее прекрасная жизнь, и я не знаю, что бы могло заставить ее вернуться обратно в кино».

Последний фильм «Энни» с Диаз вышел в 2014 году. После этого актрисе поступало немало интересных предложений, однако все их она отклоняла.

Она счастлива, у нее все отлично в личной жизни, и она хочет по максимуму использовать свое свободное время».

Напомним, что звезда вышла замуж за музыканта Бэнджи Мэддена 5 января 2015 года. В декабре 2017 года стало известно об их намерении усыновить ребенка.