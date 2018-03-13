СМИ рассказали, рядом с кем похоронят Олега Табакова
13:25, 13 марта 2018Мир
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Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в Московском художественном театре им. Чехова, где актер работал директором и художественным руководителем.
Табаков последние месяцы не приходил в сознание / фото cdn.tvc
Актер Олег Табаков будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище на центральной аллее.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, Табакова похоронят рядом с Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и Ильей Глазуновым.
Как сообщал УНИАН, Московский художественный театр имени Чехова взял на себя все расходы, которые связаны с похоронами артиста Олега Табакова.
Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в Московском художественном театре им. Чехова, где актер работал директором и художественным руководителем.
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