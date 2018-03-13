СМИ рассказали, рядом с кем похоронят Олега Табакова

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в Московском художественном театре им. Чехова, где актер работал директором и художественным руководителем.

Актер Олег Табаков будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище на центральной аллее.

Читайте такжеУмер Олег Табаков: СМИ узнали причину

Как сообщает Telegram-канал Mash, Табакова похоронят рядом с Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и Ильей Глазуновым.

Как сообщал УНИАН, Московский художественный театр имени Чехова взял на себя все расходы, которые связаны с похоронами артиста Олега Табакова.

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в Московском художественном театре им. Чехова, где актер работал директором и художественным руководителем.