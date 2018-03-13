"Думала, новая семья его выходит": первая супруга прокомментировала смерть Табакова

Бывшая жена актера Олега Табакова рассказала, что на протяжении многих лет не поддерживала с ним контакты, так как они расстались не на позитивной ноте.

Бывшая жена Олега Табакова - Людмила Крылова заявила, что не была готова к его смерти.

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Об этом пишет EG.RU. По ее словам, она была уверена, что родные сумеют выходить актера. Крылова рассказала, что много лет не поддерживала контакты с Табаковым, так как они расстались не на позитивной ноте.

"Ничего вам говорить не хочу, но с Табаковым я контакт давным-давно перестала поддерживать. Думала, новая семья его выходит", - сказала она.

Актриса рассказала, что не знает, как отреагировала на смерть отца их общая дочь Александра, так как давно не общается с дочерью.

"Насчет Александры сказать ничего не могу, не знаю, где она сейчас. Давно с ней не общалась. У нее своя жизнь, у меня - своя. Также, как и у внучки Полины (дочь Александры от первого брака с немецким актером Яном Лиферсом). В то же время, наш сын Антон, хоть и имел очень напряженные отношения с отцом, сумел понять и простить его", - добавила Крылова.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Московский художественный театр имени Чехова взял на себя все расходы, которые связаны с похоронами народного артиста РФ Олега Табакова.