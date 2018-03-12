Умер известный французский модельер Живанши
15:37, 12 марта 2018Мир
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Французский модельер умер 10 марта во сне в возрасте 91 года.
Скончался основатель Givenchy Юбер де Живанши / givenchy.com
Скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши.
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Об этом сообщает Le Figaro. Французский модельер умер 10 марта во сне в возрасте 91 года.
Живанши основал свой модный дом в 1952 году. Его модный стиль нашел воплощение в одежде британской актрисы Одри Хепберн. Он создал ее самые известные наряды, включая знаменитое платье из «Завтрака у Тиффани». И Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 1960-х.
В 1995 году Юбер де Живанши объявил об уходе на покой.
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