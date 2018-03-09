"Это катастрофа": Памела Андерсон эмоционально отреагировала на драку сына с бывшем мужем

Актриса поддержала поведение старшего сына по отношению к отцу.

Американская актриса Памела Андерсон нарушила молчание и прокомментировала драку, которая произошла между ее экс-супругом Томми Ли и их старшим сыном Брендоном.

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Актриса опубликовала открытое письмо, в котором подробно рассказала о проблемах в отношениях с экс-супругом, сообщает Е!

В письме под названием "Алкоголизм – это дьявол" 50-летняя Андерсон выразила полную поддержку своему 21-летнему сыну, который, по ее мнению, просто пытался помочь отцу, пишет ТСН.

"Я поддерживаю своего сына, который испугался за свою жизнь и действовал в пределах самообороны. Никто не понимает сколько разочарований этот человек принес нашей семье. Он больной. Я молюсь, чтобы Томми получил необходимую помощь, поскольку его действия отчаянные и унизительные. Это катастрофа. Он не действует как отец", - написала Памела.

Ответа Томми Ли не пришлось долго ждать, 55-летний рокер опроверг заявление своей бывшей жены и сообщил, что не страдает алкоголизмом.

"Я когда-нибудь причинял боль своим сыновьям в состоянии алкогольного опьянения? Нет. Моя невеста вообще почти не пьет. Мы не употребляем тяжелых наркотиков. Я счастливый и веселый человек. Постоянно шучу, а люди не понимают моих шуток. Я просто хотел получить от сына извинения", - заявил музыкант.

Напомним, в начале февраля Памела Андерсон подтвердила роман с младшим ее на 18 лет футболистом.