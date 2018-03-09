У звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон появился новый парень (фото)

Голливудская актриса начала встречаться с актером из сериала "Хор".

Голливудская актриса Эмма Уотсон, которая на днях удивила татуировкой с ошибкой, закрутила роман со звездой фильма "Хор", актером и музыкантом Кордом Оверстритом.

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Об отношениях 27-летней актрисы с 29-летним Оверстритом сообщает сайт Page Six со ссылкой на проверенные источники, пишет ТСН.

Эмма вместе с Кордом недавно были замечены на концерте группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweats в голливудском ночном клубе The Troubadour.

Также Уотсон вместе с избранником совместно с друзьями посетили вечеринку Vanity Fair, откуда уехали на одной машине.

"Это безумно, но, да, они видятся друг с другом, хотя Эмма хочет сохранить эти отношения в секрете", - сообщил один голливудский инсайдер.

Напомним, что недавно Эмма Уотсон пожертвовала миллион долларов на защиту женщин.