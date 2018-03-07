Оскар-2018: ведущий "поблагодарил" Трампа за самые низкие рейтинги

В частности, по словам шоумена, речь идет о Супербоуле, "Грэмми", "Эмми", "Золотом глобусе".

Ведущий церемонии вручения премии "Оскар" Джимми Киммел ответил на слова президента США Дональда Трампа, который назвал себя единственной звездой на голливудском небосклоне.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter. "Спасибо, президент с самым низким рейтингом в истории", - ответил Киммел.

Кроме того, телеведущий в своей программе рассказал, что после появления Netflix рейтинги крупных телевизионных трансляций ежегодно снижаются.

В частности, по словам шоумена, речь идет о Супербоуле, "Грэмми", "Эмми", "Золотом глобусе".