Оскар-2018: ведущий "поблагодарил" Трампа за самые низкие рейтинги

16:03, 07 марта 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter. "Спасибо, президент с самым низким рейтингом в истории", - ответил Киммел.

Кроме того, телеведущий в своей программе рассказал, что после появления Netflix рейтинги крупных телевизионных трансляций ежегодно снижаются.

В частности, по словам шоумена, речь идет о Супербоуле, "Грэмми", "Эмми", "Золотом глобусе".

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Теги: #Трамп#Оскар-2018