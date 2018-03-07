Борис Гребенщиков перенес концерты из-за болезни

Ранее у Гребенщикова опровергли новость о болезни сердца.

Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, попавший в реанимацию, перенес ближайшие концерты на лето по состоянию здоровья.

Читайте также"Время на*бениться": новая песня Гребенщикова о "расшатанных скрепах" россиян взорвала сеть (видео)"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и - надеемся, что и с вами, друзья - принимаем об этом решение", - говорится в сообщении на официальном сайте "Аквариума".

Так, концерты в России перенесли с марта на июнь. Отмечается, что все ранее купленные билеты на концерты будут действительны.

В воскресенье, 4 марта, стало известно, что в минувшую пятницу в Петербурге был госпитализирован лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.