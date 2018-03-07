Борис Гребенщиков перенес концерты из-за болезни

09:29, 07 марта 2018
Мир
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Концерты Гребенщикова в РФ перенесли на июнь / фото УНИАН

Читайте также"Время на*бениться": новая песня Гребенщикова о "расшатанных скрепах" россиян взорвала сеть (видео)"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и - надеемся, что и с вами, друзья - принимаем об этом решение", - говорится в сообщении на официальном сайте "Аквариума".

Так, концерты в России перенесли с марта на июнь. Отмечается, что все ранее купленные билеты на концерты будут действительны.

В воскресенье, 4 марта, стало известно, что в минувшую пятницу в Петербурге был госпитализирован лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.

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