Готовы даже ослабить строгие законы ислама: Саудовская Аравия собирается снова массово выдавать туристические визы (видео)

В королевстве планируют открыть полусотни курортов, на которых суровые мусульманские законы для туристов ослабят.

В королевстве Саудовская Аравия хотят снова массово выдавать туристические визы, чего не делали уже восемь лет.

Читайте такжеСаудовская Аравия начала выдачу лицензий кинотеатрам, которых не было в стране 30 летКак говорится в сюжете ТСН, в стране хотят привлечь миллионы путешественников, чтобы бюджет наполнялся не только нефтяными, но и туристическими долларами.

Уже в 2030 году Саудовская Аравия хочет принять 30 миллионов гостей. Это примерно вдвое больше, чем сейчас, учитывая, что на сегодняшний день люди в Саудовскую Аравия приезжают в основном по делам.

Сообщается, что планы у королевства амбициозные - открыть полусотни курортов, на которых суровые мусульманские законы для туристов ослабят и, возможно, даже позволят женщинам загорать в бикини.

Как сообщал УНИАН, ранее Саудовская Аравия заявила о намерении сократить нефтедобычу.