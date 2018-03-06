Готовы даже ослабить строгие законы ислама: Саудовская Аравия собирается снова массово выдавать туристические визы (видео)
В королевстве Саудовская Аравия хотят снова массово выдавать туристические визы, чего не делали уже восемь лет.
Читайте такжеСаудовская Аравия начала выдачу лицензий кинотеатрам, которых не было в стране 30 летКак говорится в сюжете ТСН, в стране хотят привлечь миллионы путешественников, чтобы бюджет наполнялся не только нефтяными, но и туристическими долларами.
Уже в 2030 году Саудовская Аравия хочет принять 30 миллионов гостей. Это примерно вдвое больше, чем сейчас, учитывая, что на сегодняшний день люди в Саудовскую Аравия приезжают в основном по делам.
Сообщается, что планы у королевства амбициозные - открыть полусотни курортов, на которых суровые мусульманские законы для туристов ослабят и, возможно, даже позволят женщинам загорать в бикини.
Как сообщал УНИАН, ранее Саудовская Аравия заявила о намерении сократить нефтедобычу.