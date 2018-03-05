Лучше не вспоминать: худшие наряды на Оскаре-2018 (фото)

16:39, 05 марта 2018
Мир
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35-летняя певица Сент-Винсент выбрала образ в черном от Saint Laurent. Однако неясно, что на девушке: платье ультра-мини или пиджак без брюк!

Сент-Винсент / REUTERS

Образ актрисы Тараджи Хенсон от Vera Wang — достаточно откровенный и очень спорный. Все же отметим интересные элементы образа: босоножки от Jimmy Choo и украшения от Roberto Coin.

Тараджи Хэнсон / REUTERS

51-летняя Сальма Хайек, в сиреневом блестящем образе от Gucci, который на фоне слишком яркой внешности актрисы создает дисбаланс. Слишком много кристаллов, рюшей и оборок. Даже украшения от Harry Winston и прекрасно подобранный клатч серебристого цвета не спасли актрису от модного провала.

Сальма Хайек / REUTERS

Актриса Бланка Бланко, как и в прошлом году, попала в команду модных аутсайдеров. Ее откровенное красно-белое платье с огромным декольте и вырезом смотрелось безвкусно и вульгарно.

Бланка Бланко / REUTERS

Вупи Голдберг не в первый раз оказывается в списке двоечниц красной дорожки. И в этот раз ее массивное цветочное платье, с довольно откровенным декольте и пышной юбкой, от американского дизайнера Christian Siriano, создало очень критичный образ.

Вуппи Голберг / REUTERS

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Новость в сюжете: Оскар 2018
Теги: #красная дорожка Оскар-2018