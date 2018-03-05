"Подымите меня, мне есть что сказать!": самая вдохновляющая речь Оскара-2018 (видео)

Речь Фрэнсис Макдорманд - обладательницы Оскара за Лучшую женскую роль успели назвать самой вдохновляющей.

Поднимаясь на сцену за Оскаром, Макдорманд немного поскользнулась, но сразу же обыграла ситуацию и развеселила зрителей, заявив: "Если я упаду, подымите меня, потому что мне есть что сказать!".

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Благодарственную речь актрисы в Сети уже успели назвать самым вдохновляющим выступлением вечера, пишет nv.ua.

"Я немного взволнована, поэтому если я упаду, подымите меня, потому что мне есть что сказать!, - начала свою благодарственную речь Макдорманд. - Я думаю, так чувствовала себя Хлоя Ким на Олимпиаде. Вы видели это? Хорошо, вот как это выглядит".

Далее она поблагодарила режиссера картины Мартина Макдонаха и свою сестру Дороти, а затем "свой клан" - мужа Джоэла Коэна и их сына Педро. "Эти два стойких мужчины были хорошо воспитаны их матерями-феминистками, - сказала Фрэнсис. - Они ценят себя, друг друга и окружающих. Я знаю, что вы гордитесь мной, и это наполняет меня вечной радостью".

Затем она поставила свою новую золотую статуэтку на сцену, погладила его по голове и добавила: "Если уж мне выпала такая честь, я бы хотела, чтобы все женщины-кандидаты в каждой категории стояли со мной сегодня вечером. Мэрил, если ты сделаешь это, все пойдут, давай. Кинорежиссеры, продюсеры, режиссеры, писатели, кинематографист, композитор, композиторы, дизайнеры!"

Женщины-номинанты поднялись со своих мест по ее просьбе, а она продолжала говорить. "Посмотрите вокруг, леди и джентльмены. У всех нас есть истории, которые мы можем рассказать, проекты, которые нужно финансировать. Не говорите об этом с нами на вечеринке сегодня, пригласите нас в свои офисы через пару дней, или приходите в наши, и мы расскажем вам о них. Уходя со сцены сегодня, я хочу сказать два слова - Inclusion rider (обязательство нанимать команду в соответствии с принципами расового и гендерного равенства)", - заявила Макдорманд.