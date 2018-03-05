Конверты не перепутали: все, что нужно знать о победителях премии «Оскар-2018» вместили в один абзац

11:36, 05 марта 2018
Мир
835

© REUTERS
© REUTERS
Александра Борбели
Александра Борбели /  © REUTERS
Александра Борбели
Александра Борбели /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Венди Маклендон-Кови
Венди Маклендон-Кови /  © REUTERS
Венди Маклендон-Кови
Венди Маклендон-Кови /  © REUTERS
Венди Маклендон-Кови
Венди Маклендон-Кови /  © REUTERS
Гаэль Гарсиа Берналь
Гаэль Гарсиа Берналь /  © REUTERS
Даррел Бритт-Гибсон
Даррел Бритт-Гибсон /  © REUTERS
Джанет Мок
Джанет Мок /  © REUTERS
Джослин Барнс и Янс Форд
Джослин Барнс и Янс Форд /  © REUTERS
Дэн Лаустен
Дэн Лаустен /  © REUTERS
Дэнни Гловер и Эллиан Кавальеро
Дэнни Гловер и Эллиан Кавальеро /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн /  © REUTERS
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн /  © REUTERS
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн /  © REUTERS
Крис Овертон, Мейси Слай и Рэйчел Шентон
Крис Овертон, Мейси Слай и Рэйчел Шентон /  © REUTERS
Крис Овертон, Мейси Слай и Рэйчел Шентон
Крис Овертон, Мейси Слай и Рэйчел Шентон /  © REUTERS
Кристиан Кук, Брэд Зорн и Глен Готье
Кристиан Кук, Брэд Зорн и Глен Готье /  © REUTERS
Майкл Стрейхэн
Майкл Стрейхэн /  © REUTERS
Марк Бриджес
Марк Бриджес /  © REUTERS
Назанин Манди и Мигель
Назанин Манди и Мигель /  © REUTERS
Натан Робитейл и Нэльсон Феррейра
Натан Робитейл и Нэльсон Феррейра /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Патрик Стюарт с супругой Санни Озил
Патрик Стюарт с супругой Санни Озил /  © REUTERS
Патрик Стюарт с супругой Санни Озил
Патрик Стюарт с супругой Санни Озил /  © REUTERS
Пол Денэм Астербери, Джефф Мелвин, Шейн Вио
Пол Денэм Астербери, Джефф Мелвин, Шейн Вио /  © REUTERS
Рита Хайек
Рита Хайек /  © REUTERS
Сара Хайнс и Майкл Стрейхэн
Сара Хайнс и Майкл Стрейхэн /  © REUTERS
Сидни Волински
Сидни Волински /  © REUTERS
Сорэн Стин Джесперсен
Сорэн Стин Джесперсен /  © REUTERS
София Карсон
София Карсон /  © REUTERS
София Карсон
София Карсон /  © REUTERS
София Карсон
София Карсон /  © REUTERS
Таура Стинсон
Таура Стинсон /  © REUTERS
Таура Стинсон
Таура Стинсон /  © REUTERS
Том Холланд
Том Холланд /  © REUTERS
Фатима аль Ремайхи
Фатима аль Ремайхи /  © REUTERS
Фирас Фаяд
Фирас Фаяд /  © REUTERS
Эбби Корниш
Эбби Корниш /  © REUTERS
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс /  © REUTERS
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс /  © REUTERS
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс /  © REUTERS
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс /  © REUTERS
Эшли Джадд
Эшли Джадд /  © REUTERS
© REUTERS
Андра Дэй
Андра Дэй /  © REUTERS
Джина Родригес
Джина Родригес /  © REUTERS
Вуппи Голберг
Вуппи Голберг /  © REUTERS
Тарья Хэнсон
Тарья Хэнсон /  © REUTERS
Вуппи Голберг и Алекс Мартин
Вуппи Голберг и Алекс Мартин /  © REUTERS
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс /  © REUTERS
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс /  © REUTERS
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс /  © REUTERS
Даррел Бритт-Гибсон
Даррел Бритт-Гибсон /  © REUTERS
Марго Роби
Марго Роби /  © REUTERS
Кристин Лахти
Кристин Лахти /  © REUTERS
Андра Дэй
Андра Дэй /  © REUTERS
Хелен Миррен
Хелен Миррен /  © REUTERS

В Лос-Анджелесе в 90-й раз вручили «Оскары»... Лучший фильм — «Форма воды», Гильермо дель Торо — лучший режиссер. Он — третий мексиканец-лауреат за четыре года (круто!). Гари Олдман наконец-то получил премию, его грим тоже. Мама «Тони против всех» — Эллисон Дженни — победила с первого раза. Сэм Рокуэлл — лучший актер второго плана (красавчик). У Фрэнсис Макдорманд — второй «Оскар», она самая веселая, хвалила женщин. У «Дюнкерка» — три статуэтки, у «Бегущего по лезвию 2049» — две. Джордан Пил — первый афроамериканец с премией за сценарий. Режиссер и сценарист Джеймс Айвори — старейший лауреат: ему 89 (вот это да!). У оператора Роджера Дикинса — «Оскар» с 14-й попытки (вот это да!!!). «Леди Берд» не заметили. «Тайна Коко» — лучший мультфильм 😍, песня «Тайны Коко» — лучшая песня. Документалка года — «Икар» о допинге в России. Шутили мало. Про харассмент говорили мало. Про политику — тоже мало. Конверт не перепутали. Все нормально!

Подводя итоги, аккуратно вместила главные моменты премии "Оскар" издание "Meduza".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Оскар 2018
Теги: #Оскар-2018