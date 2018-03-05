Прыгали, лежали и пугали: что вытворяли звезды на красной дорожке "Оскара" (фото)

10:58, 05 марта 2018
Мир
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REUTERS

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Певица Андра Дей выделилась на красной дорожке, но не нарядом (для премии она выбрала платье Zac Posen из весенне-летней коллекции). Перед фотографами Андра решила позировать полулежа.

Выход на красную дорожку Андры Дей / ELLE

Удивил фотографов и Энсел Элгорт, известный по фильмам «Малыш на драйве», «Дивергент» и «Виноваты звезды». По уровню непосредственности Элгорт вполне может посоревноваться с Дженнифер Лоуренс: актер решил повеселиться перед камерами и попрыгать прямо на красной дорожке.

Прыгающий Энсел Эгор / ELLE

Перед объявлением победителя в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» Джимми Киммел вместе с Галь Гадот, Люпитой Нионго, Арми Хаммером и Марго Робби отправился в соседний кинотеатр. Удивить зрителей звезды решили не только своим появлением, но и гигантскими хот-догами, а также шутками про вегетарианцев.

Один из членов съемочной команды фильма Гильермо дель Торо «Форма воды» решил поддержать режиссера и появился на церемонии в маске Человека-амфибии из картины, чем немного напугал других гостей премии.

Человек-амфибия на Оскаре / ELLE

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Дженнифер Лоуренс после красной дорожки в первую очередь отправилась здороваться с коллегами, а затем, в целях экономии времени, не стала обходить зал в поисках своего места, а прямо с бокалом вина в руке стала перелезать через ряды кресел.

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