68-летняя Пугачева "засветила" стройные ноги (фото)

Алла Пугачева вновь поразила поклонников своей внешностью.

Российская певица Алла Пугачева 4 марта отметила первое воскресенье весны, закатив вечеринку "Весну разрешаю" в московском караоке-клубе.

Читайте такжеГалкин и Пугачева обвенчались (фото, видео)Примадонна привлекла внимание к себе благодаря стройным ногам. Соответствующее фото в своем Instagram показала подруга певицы, светская львица Ида Достман.

"На традиционном празднике у Аллы Борисовны "Весну разрешаю", - подписала она фото.

"Боже мой какие у неё ножки, хватит худеть!", "Дистрофией попахивает((", "Алла - огонь", "Чем старше, тем юбки короче" -комментируют подписчики фотографию.

Ранее российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа.