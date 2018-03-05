68-летняя Пугачева "засветила" стройные ноги (фото)
10:22, 05 марта 2018Мир
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Алла Пугачева вновь поразила поклонников своей внешностью.
Пугачева радует своей внешностью / фото instagram.com/idadostman
Российская певица Алла Пугачева 4 марта отметила первое воскресенье весны, закатив вечеринку "Весну разрешаю" в московском караоке-клубе.
Читайте такжеГалкин и Пугачева обвенчались (фото, видео)Примадонна привлекла внимание к себе благодаря стройным ногам. Соответствующее фото в своем Instagram показала подруга певицы, светская львица Ида Достман.
"На традиционном празднике у Аллы Борисовны "Весну разрешаю", - подписала она фото.
"Боже мой какие у неё ножки, хватит худеть!", "Дистрофией попахивает((", "Алла - огонь", "Чем старше, тем юбки короче" -комментируют подписчики фотографию.
Ранее российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа.
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