68-летняя Пугачева "засветила" стройные ноги (фото)

10:22, 05 марта 2018
Мир
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Пугачева радует своей внешностью / фото instagram.com/idadostman

Читайте такжеГалкин и Пугачева обвенчались (фото, видео)Примадонна привлекла внимание к себе благодаря стройным ногам. Соответствующее фото в своем Instagram показала подруга певицы, светская львица Ида Достман.

"На традиционном празднике у Аллы Борисовны "Весну разрешаю", - подписала она фото.

"Боже мой какие у неё ножки, хватит худеть!", "Дистрофией попахивает((", "Алла - огонь", "Чем старше, тем юбки короче" -комментируют подписчики фотографию.

Ранее российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа.

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