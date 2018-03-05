Оскар-2018: все победители главной кинопремии года (фото)

Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд.

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я по счету, кинопремия года – "Оскар".

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В этом году триумфатором премии стала фэнтезийная мелодрама "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Фильм получил сразу четыре награды: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая музыка к фильму" также статуэтку получила команда художников-постановщиков.

Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд.

Лучший фильм: "Форма воды"

Лучшая мужская роль: Гэри Олдмен

Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд

Лучшая мужская роль второго плана: Сэм Роквелл

Лучшая женская роль второго плана: Эллисон Дженни

Лучший режиссер: Гильермо дель Торо, "Форма воды"

Лучший оригинальный сценарий: "Ловушка"

Лучший адаптированный сценарий: "Называй меня своим именем"

Лучшая работа оператора: "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший монтаж: "Дюнкерк"

Лучший монтаж звука: "Дюнкерк"

Лучшее сведение звука: "Дюнкерк"

Лучший дизайн костюмов: фильм "Призрачная нить"

Лучшие визуальные эффекты: "Бегущий по лезвию 2049"

Лучшие грим и прически: фильм "Темные времена"

Лучший фильм на иностранном языке: "Фантастическая женщина" (Чили)

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Дорогой баскетбол"

Лучшая работа художника-постановщика: "Форма воды"

Лучший анимационный фильм: "Коко"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Икар"

Лучшая песня: Remember me, мультфильм "Коко"

Лучший саундтрек: "Форма воды"

Лучший короткометражный документальный фильм: "Небеса – это пробка на 405"

Лучший короткометражный фильм: "Немой ребенок"

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