Оскар 2018: онлайн-трансляция юбилейной церемонии вручения кинопремии

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за Оскар в категории Лучший фильм.

Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Оскар 2018 за достижения в области кинематографа проходит в Лос-Анджелесе в театре Долби.

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за Оскар в категории Лучший фильм. В частности, за звание лучшего фильма года и заветную статуэтку будут бороться фильмы "Темные времена", "Дюнкерк", "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", а также "Три билборда на границе Эббинга", "Миссури".

В целом, больше всего номинаций досталось следующим картинам: "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо получила 13 номинаций, "Дюнкерк" Кристофера Нолана - 8 номинаций, фильм "Три билборда на границе Эббинга", "Миссури" режиссера Мартина Макдонаха - 7 номинаций.

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Ведущим вечера, как и в прошлом году, стал американский комик Джимми Кимел.

По данным оргкомитета, церемонию вручения главной кинопремии года будут транслировать в 225 странах. Красная дорожка Оскара начнется в воскресенье в 18:30 по местному времени, а сама церемония – в 20:00.

В Украине трансляция Оскара 2018 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Прямая трансляция красной дорожки Оскара 2018 начнется в 01:30, в то время как сама церемония – в 03:00 по киевскому времени.

УНИАН предлагает вам просмотреть онлайн-трансляцию Оскара-2018: