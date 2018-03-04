В Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков

У Гребенщикова опровергли новость о болезни сердца и рассказали о состоянии музыканта.

В воскресенье, 4 марта, стало известно, что в минувшую пятницу в Петербурге был госпитализирован лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.

Телеканал "Санкт-Петербург" передает: по предварительным данным, причиной госпитализации стала болезнь сердца. Но близкие Гребенщикова называют другую причину госпитализации.

Сайт "Фонтанка" пишет, что причиной госпитализации могло стать воспаление легких.

На официальной странице Гребенщикова в Facebook сообщается:

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", - отмечается в сообщении.

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На 16 марта был намечен концерт Гребенщикова в Петербурге, в Москве он собирался выступить 18 марта. На 9 апреля запланирован концерт Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" в Тель-Авиве.

Об отмене концертов на официальном сайте группы "Аквариум" ничего не сообщается.

Сайт "Росбалт" приводит слова директора "Аквариума" Максима Ланде, который заявил следующее: "Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ – это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку".