Оскар-2018: актеры наденут значки, протестуя против свободной продажи оружия в США

По данным СМИ, гости наденут оранжевые значки, на которых будет изображен флаг США.

В США на традиционной церемонии кинопремии Оскар -2018 известные актеры примут участие в акции против свободной продажи оружия в стране.

Об этом сообщает People.

По данным издания, гости наденут оранжевые значки, на которых будет изображен флаг США.

Аналогичная акция проходила на церемонии вручения "Золотого глобуса", когда звезды, кроме черной одежды, носили значки с надписью "Время вышло" в знак солидарности с жертвами сексуальных домогательств.

Как сообщил Peopel источник среди стилистов, некоторые участники Оскара наденут оранжевые значки от организации Everytown for Gun Safety, которая пропагандирует безопасное обращение с огнестрельным оружием, чтобы повысить осведомленность людей в в єтой теме.

Такие значки можно купить на сайте организации за 15 долл за три штуки.

Решение появиться на красной дорожке с такими эмблемами было принято для привлечения внимания к ситуации, которая сложилась вокруг контроля за оружием после стрельбы в одной из школ Паркленда, штат Флорида.

Как сообщалось, в результате трагедии 14 февраля погибло 17 человек. Массовый расстрел учащихся совершил один из бывших учеников школы.

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Придут ли селебрити на церемонию вручения "Оскара" в черном, пока неизвестно.

Напомним, сегоня, 4 марта, пройдет юбилейная, 90-я церемония, вручения премии Оскар-2018 за достижения в области кинематографа в Лос-Анджелесе в театре Долби.

В этом году академики выбрали девять фильмов, которые будут бороться за Оскар в категории "Лучший фильм": "Темные времена", "Дюнкерк", "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", а также "Три билборда на границе Эббинга", "Миссури".

По данным оргкомитета, церемонию вручения главной кинопремии года будут транслировать в 225 странах. Красная дорожка Оскара начнется в воскресенье в 18:30 по местному времени, а сама церемония – в 20:00.

В Украине трансляция Оскара 2018 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Прямая трансляция красной дорожки Оскара 2018 начнется в 01:30, в то время как сама церемония – в 03:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию Оскара 2018 можно будет посмотреть на сайте УНИАН.