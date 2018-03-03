"120 ударов в минуту" удостоился "Сезара" как лучший фильм

21:33, 03 марта 2018
Мир
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rusbase.vc

Читайте такжеБерлинале-2018: фильм о сексуальных проблемах 50-летней англичанки получил главную награду (видео)Действие киноленты разворачивается в 1990-х годах. В ней показана борьба активистов Парижа со всеобщим безразличием к остро стоящей проблеме распространения СПИДа.

Также фильм стал победителем в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Сыгравший в нем Антуан Рейнарц признан победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

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