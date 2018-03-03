"Золотую малину" за худшую картину получил "Эмоджи фильм"

Кроме признания в качестве «Худшей картины» «Эмоджи фильм» также получил антипремию за худший сценарий.

Премию «Золотая малина» в номинации «Худший фильм» 2017 года получила анимационная картина Тони Леондиса «Эмоджи фильм». Об этом сообщаетсяна сайте антипремии.

Читайте такжеДепп, Круз и Уотсон оказались в числе номинантов на "Золотую малину"Среди номинантов на главный приз «Золотой малины» были также «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Кроме признания в качестве «Худшей картины» «Эмоджи фильм» также получил антипремию за худший сценарий, худшую режиссуру и худший актерский дуэт. Худшим актером с «абсурдно посредственной игрой» жюри назвали Тома Круза за роль в фильме «Мумия». Худшей актрисой в главной роли стала Тайлер Перри, которая сыграла картине «Хэллоуин Мэдеи 2».

Победителем в категории «Худший актер второго плана» стал Мел Гибсон за роль в «Здравствуй папа, Новый год! 2», худшей актрисой в той же номинации - Ким Бейсингер из фильма «На пятьдесят оттенков темнее». Последнюю картину также назвали худшим в категории «Ремейк, пародия или сиквел».