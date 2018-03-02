Диван для кастинга: в Лос-Анджелесе появилась золотая статуя скандального продюсера Вайнштейна (видео)
В Лос-Анджелесе появилась золотая статуя Харви Вайнштейна.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Скульптуру печально известного американского продюсера в халате с "Оскаром" в руках художники установили на одной из улиц вблизи театра "Кодек".
Там через два дня состоится церемония вручения кинонаград. И впервые за 20 лет обвиняемого в изнасилованиях бизнесмена на ней не будет.
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Как известно, арт-объект появился после ряда скандалов, связанных с домогательствами со стороны продюсера Харви Вайнштейна ко многим сотрудницам кинокомпаний, а также известным актрисам, таким как Джулия Робертс, Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу.
Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.