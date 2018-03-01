Прикоснуться к музыкальной иконе за $2500: Бруклинский музей открывает выставку о Дэвиде Боуи по спецпредложению (фото)

Со 2 марта по 15 июля в Музее Бруклина жители Большого яблока смогут собственными глазами увидеть все то, что когда-то принадлежало кумиру миллионов: его костюмы, созданные им предметы".

Выставка «David Bowie Is», посвященная настоящей музыкальной иконе приедет в Нью-Йорк.

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Со 2 марта по 15 июля в Музее Бруклина жители Большого яблока смогут собственными глазами увидеть все то, что когда-то принадлежало кумиру миллионов: его костюмы, созданные им предметы"

Специальные билеты на выставку будут стоить $2500.

Билет назван в честь альбома Боуи «Aladdin Sane» 1973 года. Купивший билет посетитель вместе с одним своим гостем может совершить частную экскурсию по выставке «David Bowie is» и претендовать на дополнительные бонусы (какие именно, не уточняется).

Обычный билет на выставку будет стоить $20 в будни и $25 в выходные. При этом плата будет обязательной, тогда как ранее музей просто предлагал взрослым посетителям заплатить $16 за доступ в залы.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет от рака легких.