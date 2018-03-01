Оскар-2018: каких "сюрпризов" стоит ждать от юбилейной церемонии вручения премии - прогнозы экспертов

15:57, 01 марта 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Vanity Fair.  Издание считает, что в категории "Лучшая женская роль" победит Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла Милдред Хейз в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури". За эту роль актриса уже получила премию BAFTA, "Золотой глобус" и главный приз "Гильдии киноактёров США".

Лучшим актером журнал назвал Гэри Олдмена. По мнению журналистов,  победу ему принесет роль Уинстона Черчилля в киноленте "Темные времена" режиссера Джо Райта.

Лучшим режиссером этого года, вероятно, станет Гильермо дель Торо с его фильмом "Форма воды". Всего эта картина была номинирована на премию "Оскар" в 13 категориях.

Мультфильм "Тайна Коко", который очень понравился принцу Джорджу, должен получить золотую статуэтку в своей номинации. Эксперты удивили выбором победителя в категории "Лучший фильм" и назвали американский детективно-сатирический фильм ужасов режиссера Джордана Пила "Прочь". Журналисты допускают, что лучшим фильмом также может стать  "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", "Дюнкерк", "Форма воды" и "Леди Птица".

 "Люди, которые полюбили этот фильм, действительно его полюбили. Этот фильм будет отправной точкой голосующих темнокожих людей в Голливуде", — прокомментировало издание свой выбор картины "Прочь".

Юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года.

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