Оскар-2018: каких "сюрпризов" стоит ждать от юбилейной церемонии вручения премии - прогнозы экспертов

Эксперты американского журнала составили прогнозы о том, кого выберет киноакадемия. Церемония вручения кинонаград состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе

Известній журнал Vanity Fair представил свои прогнозы того, кому вручат заветные премии "Оскар" в этом году. Журналисты не только назвали очевидных лидеров "гонки", но и удивили своими предсказаниями.

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Об этом сообщает Vanity Fair. Издание считает, что в категории "Лучшая женская роль" победит Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла Милдред Хейз в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури". За эту роль актриса уже получила премию BAFTA, "Золотой глобус" и главный приз "Гильдии киноактёров США".

Лучшим актером журнал назвал Гэри Олдмена. По мнению журналистов, победу ему принесет роль Уинстона Черчилля в киноленте "Темные времена" режиссера Джо Райта.

Лучшим режиссером этого года, вероятно, станет Гильермо дель Торо с его фильмом "Форма воды". Всего эта картина была номинирована на премию "Оскар" в 13 категориях.

Мультфильм "Тайна Коко", который очень понравился принцу Джорджу, должен получить золотую статуэтку в своей номинации. Эксперты удивили выбором победителя в категории "Лучший фильм" и назвали американский детективно-сатирический фильм ужасов режиссера Джордана Пила "Прочь". Журналисты допускают, что лучшим фильмом также может стать "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", "Дюнкерк", "Форма воды" и "Леди Птица".

"Люди, которые полюбили этот фильм, действительно его полюбили. Этот фильм будет отправной точкой голосующих темнокожих людей в Голливуде", — прокомментировало издание свой выбор картины "Прочь".

Юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года.