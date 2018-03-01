Дух Британии в Карачи: как небольшая деревушка превратилась в один из крупнейших городов мира (фоторепортаж)

С момента британской колонизации в середине 19 века портовый город Карачи в Пакистане превратился из небольшого поселка в один из крупнейших городов мира.

Reuters в своем проекте The Wider Image показал следы британской архитектуры колониального периода в современном портовом городе Карачи на юге Пакистана, который ныне считается крупнейшим городом страны и одним из крупнейших городов мира.

Читайте такжеВ ОАЭ построят марсианский город (фото)До середины 19 века Карачи оставалася небольшой деревушкой, однако в 1839 году местность захватили британцы и начали перекраивать ее в город европейского образца. С тех пор город постепенно разрастался, оснащался всеми благами цивилизации и наполнялся архитектурой по британскому образцу, следы которой можно увидеть в городе и сейчас.

И хотя сейчас город не является столицей Пакистана, он все равно считается бизнес-столицей, промышленным и культурным центром страны. Однако в то же время такие темпы роста привели к тому, что перенаселенность стала главной проблемой Карачи - сейчас там проживает более 23 миллионов человек.

Напомним, ранее Reuters показал жизнь кошек в разных уголках Стамбула, который давно уже считается городом этих пушистых животных.