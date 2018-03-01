Дух Британии в Карачи: как небольшая деревушка превратилась в один из крупнейших городов мира (фоторепортаж)

15:42, 01 марта 2018
Мир
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Читайте такжеВ ОАЭ построят марсианский город (фото)До середины 19 века Карачи оставалася небольшой деревушкой, однако в 1839 году местность захватили британцы и начали перекраивать ее в город европейского образца. С тех пор город постепенно разрастался, оснащался всеми благами цивилизации и наполнялся архитектурой по британскому образцу, следы которой можно увидеть в городе и сейчас.

И хотя сейчас город не является столицей Пакистана, он все равно считается бизнес-столицей, промышленным и культурным центром страны. Однако в то же время такие темпы роста привели к тому, что перенаселенность стала главной проблемой Карачи - сейчас там проживает более 23 миллионов человек.

Напомним, ранее Reuters показал жизнь кошек в разных уголках Стамбула, который давно уже считается городом этих пушистых животных.

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Теги: #Пакистан#туризм#фотогалерея#архитектура