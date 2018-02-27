Настя Рыбка заболела: пообещавшая раскрыть связи Трампа проститутка рассказала об условиях в тайской тюрьме

Секс-охотница Настя Рыбка заявила, что заболела в тайской тюрьме после задержания. По ее словам, врачей там не предоставляют.

Настя Рыбка заболела в тайской тюрьме. Об этом сообщается на ее странице в инстаграме.

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«Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют», — говорится в посте.

Отмечается, что задержанных ранее в Таиланде участников «секс-тренинга» отпустили под залог, однако через 10 минут у них изъяли тайские визы и снова взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что Рыбка пообещала разоблачить связи президента США Дональда Трампа с Россией.