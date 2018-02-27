Дженнифер Лоуренс снова возмутила публику: на премьере фильма звезда не заметила, как оголила грудь (фото)

Позируя перед камерами, 27-летняя обладательница «Оскара» поставила руки на бедра и не заметила, как сползла часть ее платья. Фотографы успели заснять оголившуюся грудь звезды.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс второй раз за последние две недели потрясла публику своим откровенным нарядом.

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Об этом сообщает Mirror. На премьеру фильма «Красный воробей», где Лоуренс исполняет главную роль, актриса надела полупрозрачный топ с высоким воротом и объемную черную юбку. Наряд дополнили яркие зеленые серьги и броский макияж. Позируя перед камерами, 27-летняя обладательница «Оскара» поставила руки на бедра и не заметила, как сползла часть ее платья. Фотографы успели заснять оголившуюся грудь звезды.

Ранее в феврале Лоуренс высказалась в Facebook по поводу повышенного внимания журналистов к ее внешнему виду. Артистка возмутилась, что ее появление на улице в откровенном платье вызвало шумиху в прессе.