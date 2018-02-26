Победитель украинского "Х-фактора" представит Армению на Евровидении-2018 (видео)

Победитель украинского вокального шоу "Х-фактор" 7 сезон Севак Ханагян представит Армению на Евровидении-2018.

Севак Ханагян с песней "Ветер" представит Армению на международном песенном конкурсе Евровидение-2018.

Победитель армянского проекта "К Евровидению" и был определен в результате единого голосования со стороны жюри, состоящего из международных экспертов и зрителей. И эксперты, и зрители отдали ему высший балл - 12, передает Newsarmenia.

Читайте такжеMelovin: что известно об украинском представители Евровидения-2018Отметим, что Севак Ханагян - побудитель украинского "Х-фактора" 7, съемки которого проходили в 2016 году.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в финале нацотбора от Украины на Евровидение-2018 победил певец Melovin. Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - наивысший балл, шестерку.

Напомним, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.