Победитель украинского "Х-фактора" представит Армению на Евровидении-2018 (видео)

16:53, 26 февраля 2018
Мир
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Определился представитель Армении на Евровидении-2018 / Скриншот

Победитель армянского проекта "К Евровидению" и был определен в результате единого голосования со стороны жюри, состоящего из международных экспертов и зрителей. И эксперты, и зрители отдали ему высший балл - 12, передает Newsarmenia.

Читайте такжеMelovin: что известно об украинском представители Евровидения-2018Отметим, что Севак Ханагян - побудитель украинского "Х-фактора" 7, съемки которого проходили в 2016 году.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в финале нацотбора от Украины на Евровидение-2018 победил певец Melovin. Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - наивысший балл, шестерку.

Напомним, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. 

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Теги: #Евровидение-2018#Севак Ханагян#Х-фактор
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