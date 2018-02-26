Рыбку поймали в Таиланде: в сети показали задержание секс-охотницы на российских олигархов (видео)

Телеканал Nation опубликовал видео задержания российских «секс-инструкторов» в Таиланде.

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Среди задержанных Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

На видео россияне находятся в полицейском участке.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала десять россиян, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.