Brit Awards-2018: на музыкальной премии в Лондоне знаменитости устроили акцию с белыми розами (фото)

Главными лауреатами стали 24-летний рэпер Stormzy, молодая певица Дуа Липы и группа Gorillaz.

В Лондоне прошла ежегодная церемония награждения музыкальной премией Brit Awards-2018. Главными лауреатами стали 24-летний рэпер Stormzy, молодая певица Дуа Липы и группа Gorillaz.

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На красную дорожку церемонии вышли такие известные звезды как: Эд Ширан, Кайли Миноуг, Джастин Тимберлейк, Эмма Бантон и много других известных исполнителей.

Почти все знаменитости решили поддержать движение против насилия над женщинами и появились с белой розой. Мужчины крепили цветки на костюмы, чтобы тоже выразить свою поддержку мирового движения.

Особое внимание на красной дорожке привлекли наряды певиц Риты Оры и Дуа Липи.

Ора для шествия выбрала белое пушистое платье Ralph & Russo Couture и напоминала нежного лебедя.

22-летняя британская исполнительница Дуа Липа поразила своим экстравагантным платьем светло-розового цвета асимметричного кроя. Кстати, певица стала дважды лауреатом премии Brit Awards-2018 в номинациях "Лучшая британская певица" и "Прорыв года".