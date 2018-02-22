В Молдове муж зарезал звезду Playboy, а затем покончил с собой

Тело женщины в квартире обнаружили полицейские, там же нашли и ребенка пары.

В Кишиневе 34-летний мужчина убил жену-модель Playboy Анастасию Чекати, а затем покончил с собой.

Муж модели, владелец частной стоматологической клиники Алексей Митаки, нанес ей несколько ножевых ранений, а затем сбросился с крыши дома, передает Daily Mail.

Тело мужчины полиция обнаружила на улице, а в доме - труп женщины и их плачущего младенца.

Читайте такжеНа показе Gucci модели вышли на подиум с оторванными головами и змеями (видео)Погибшая — Анастасия Чекати, известная под псевдонимом Anastasia Cia, она снялась для обложек журналов Playboy и Maxim.

По данным СМИ, незадолго до того, как покончить жизнь самоубийством, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботиться о ребенке. По их словам, супруги в последнее время не жили вместе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в Куала-Лумпуре 19-летняя модель погибла, выпав из окна 20 этажа после секс-вечеринки.